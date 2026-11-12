Путин предложил применить в Константиновке опыт гуманитарной операции в Алешках

Президент РФ Владимир Путин во время встречи со специальными посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил перенести успешный опыт решения гуманитарного вопроса в Алешках (Херсонская область) на ситуацию в Константиновке (ДНР), Россия обеспечит безопасность - нужно пять суток на разминирование.

"У нас был хороший опыт гуманитарного сотрудничества в рамках населенного пункта Алешки. Давайте продолжим эту совместную работу. В рамках стратегической линии обороны Украины, как они считают, на Донбассе есть такой населенный пункт Константиновка. Там еще около 400-500 гражданских лиц находится. Давайте сделаем то же самое, что мы сделали в Алешках", - сказал Путин на встрече с американскими переговорщиками в Москве в четверг.

"На мой взгляд, этот населенный пункт контролируют российские войска, мы обеспечим безопасность со своей стороны. Нам нужно пять суток для того, чтобы разминировать подходы к этому населенному пункту", - сказал Путин.

"Если Украина контролирует (Константиновку - ИФ), пусть сделает то же самое", - добавил он.

Путин предложил пригласить туда представителей прессы, а также дать соответствующие поручения уполномоченным по правам человека с обеих сторон.

"В любом случае, мы приглашаем американскую прессу, международную, европейскую, украинскую, российскую, представителей по правам человека с обеих сторон, для того чтобы вывезти из этого населенного пункта остающиеся там сотни мирных граждан", - сказал президент РФ.

Заодно, по его словам, выяснится, кто контролирует этот населенный пункт.

"Для чего? Для того чтобы понять, что является наиболее приемлемым результатом для окончания этого конфликта, в том числе включая территориальные вопросы. Потому что, как я уже сказал в начале, мы никогда не разберемся с этими "серыми" зонами. Есть только одна ясная линия - линия государственной границы", - заявил Путин.

Гуманитарная операция в Алешках

Российская армия 27 октября прекратила огонь и ввела режим тишины на херсонском направлении в связи с подготовкой гуманитарной операции в районе города Алешки.

Жителей Алешек вывезли организованной колонной по специальному гуманитарному коридору. В миссии участвовали уполномоченные по правам человека в РФ и Верховной рады Украины.

Вечером 30 октября омбудсмен РФ Яна Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.