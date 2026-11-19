Песков сказал, что Россия хочет добиться целей на Украине и немедленно остановиться

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - "Россия желает добиться своих целей на Украине и немедленно остановиться, сообщил журналистам на английском языке после саммита Россия, США и КНР пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Россия желает добиться своих целей и немедленно остановиться. Желательно, чтобы эти цели удалось бы достичь мирными средствами, - сказал он. - Но чтобы это сделать, кто-то в Киеве должен принять ответственные решения".