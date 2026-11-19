Кремль считает, что Киев не готов присоединиться к гуммиссии в Константиновке

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Противоречивые заявления Киева по поводу российской инициативы о гуманитарной операции в Константиновке свидетельствуют о том, что он не готов к ней присоединиться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы слышите тишину на этот счет из Киева, точнее, не тишину, а весьма противоречивые заявления, которые вовсе не говорят о готовности присоединиться к этой инициативе", - сказал он журналистам.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил перенести успешный опыт решения гуманитарного вопроса в Алешках (Херсонская область) на ситуацию в Константиновке (ДНР). Он предложил пригласить туда представителей прессы, а также дать соответствующие поручения уполномоченным по правам человека с обеих сторон.

"В любом случае, мы приглашаем американскую прессу, международную, европейскую, украинскую, российскую, представителей по правам человека с обеих сторон для того, чтобы вывезти из этого населенного пункта остающиеся там сотни мирных граждан", - сказал президент РФ.