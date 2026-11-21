Двое погибли, двое пострадали в результате взрыва в многоэтажке во Владикавказе

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Два человека погибли в результате взрыва в жилом доме во Владикавказе (Северная Осетия), сообщает республиканское МЧС в субботу.

Там уточнили, что погибли два человека, еще двое пострадали и были госпитализированы. "Сотрудники МЧС России продолжают работу на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва в здании выбиты окна, возгорания нет. Пожарные проводят разбор конструкций. На месте работают 30 специалистов и шесть единиц техники.