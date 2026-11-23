Землетрясение магнитудой 2,3 произошло в Кузбассе

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 2,3 зарегистрирован в Кемеровской области вечером в воскресенье, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 21:35 по местному времени, находился примерно в 1,6 км восточнее поселка Верх-Теш.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 2,3 балла по шкале MSK-64.

По данным сейсмологов, землетрясения в Кузбассе в основном связаны с интенсивными горными работами: выемка и перемещение больших объемов породы приводит к перераспределению напряжений в земной коре. Как правило, очаги таких землетрясений находятся на небольшой глубине.

Кроме того, отмечается формирование очага сейсмоактивности на юге Кузбасса, связанного с последствиями Чуйского землетрясения 2003 года.