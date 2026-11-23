Пожар в частном секторе тушат в Новосибирске

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали пожар, охвативший три частных дома в Новосибирске на ул. Волочаевская в ночь на понедельник, сообщает региональный главк МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило в 02:19 по местному времени в понедельник, на момент прибытия первых подразделений горел частный дом, огонь распространился на два соседних дома, была угроза дальнейшего распространения.

Пожарные работают по повышенному рангу. В 04:06 возгорание локализовано. О пострадавших не сообщается.

К ликвидации пожара привлечены 49 человек, задействовано 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 41 человек и 11 единиц техники.