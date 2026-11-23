Эстонский дипломат вызван в МИД РФ из-за закрытия Таллином пунктов пропуска на границе

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах Эстонии в России Марек Юхтеги был вызван в понедельник в МИД РФ, сообщили на Смоленской площади.

"23 ноября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Эстонии в России в связи с решением эстонских властей закрыть пункты пропуска на границе с Россией", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном в его телеграм-канале.