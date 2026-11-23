Предприятие повреждено при атаке дрона в Белгородской области

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Корпус предприятия и коммерческие объекты повреждены при атаках дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в понедельник.

Так, в Шебекинском округе в городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона разбиты окна коммерческого объекта. От взрыва второго дрона перебита линия электропередачи. В селе Вознесеновка дрон атаковал территорию предприятия - поврежден один из корпусов.

В поселке Борисовка Борисовского округа два дрона сдетонировали на парковках предприятий - повреждены микроавтобус и грузовой автомобиль. Еще один FPV-дрон атаковал коммерческий объект - пробита кровля.

Кроме того, еще два коммерческих объекта повреждены в городе Грайворон и в селе Волчья Александровка Волоконовского округа.