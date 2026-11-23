Лавров назвал ситуацию в Ливане очень тревожной

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Россия оценивает ситуацию в Ливане как тревожную, действия армии Израиля углубляют риски военного противостояния, которого необходимо избежать, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"В Ливане ситуация очень тревожная, она лучше не становится. К огромному сожалению, действия израильской армии продолжаются и углубляют риски очередного военного противостояния, которого мы хотели бы всячески избежать. Считаем очень важным сохранить структуру ливанского государства, не подрывать тонкий баланс между тремя основными группами населения", - сказал он на встрече с патриархом Антиохийской православной церкви Иоанном X в понедельник.

Министр также выразил надежду на то, что в Сирии, "несмотря на многочисленные провокации, будет достигнуто национальное единение с участием всех этнических конфессиональных групп".

Как сообщили на Смоленской площади по итогам встречи, стороны также обсудили ситуацию вокруг канонической Украинской православной церкви.