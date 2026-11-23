С хозяина овчарки взыскали 100 тысяч рублей за нападение на пенсионерку со шпицем

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Нижегородской области Богородский городской суд по иску местной жительницы взыскал с хозяина овчарки компенсацию материального ущерба и морального вреда из-за нападения этой овчарки на мать истицы и ее шпица, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

В начале марта 2026 года овчарка, гулявшая без поводка и намордника, напала на пожилую женщину и ее немецкого шпица. Женщина получила травмы, ее собака была убита.

Суд взыскал с хозяина собаки материальный ущерб, частичную компенсацию морального вреда и судебные расходы - в общей сложности более 104 195 рублей.