В Госдуму внесли законопроект о продлении дальневосточной надбавки в энергетике

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект о продлении надбавки для выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке до 2035 года (не включительно - ИФ).

Если раньше прописывалась необходимость такого ценообразования "в целях достижения на данной территории планируемых на следующий период регулирования базовых уровней" тарифов, то теперь к этой цели добавилось и "финансирование проектов по развитию энергетической инфраструктуры".

Объем нагрузки на потребителей оптового рынка при этом предлагается зафиксировать, как и планировалось, на уровне до 30,39 млрд руб. ежегодно. При этом 50% от этой суммы должны использоваться именно на тарифные цели. Для Бурятии эта цифра не может превышать 2,92 млн рублей ежегодно, для Якутии - 4,85 млрд рублей, для Забайкалья - 12,2 млн рублей, Камчатского края - 5,05 млрд рублей, для Приморья - 110,32 млн рублей, для Хабаровского края - 649,65 млн рублей, для Магаданской области - 530,79 млн рублей, Сахалинской - 1,82 млрд рублей, для Чукотки - 2,16 млрд рублей.

Другую половину от 30,39 млрд рублей предлагается направить на энергопроекты. Согласно пояснительной записке, речь идет о модернизации "неэффективной дизельной генерации", а также на строительство генерирующих и электросетевых объектов.

Законопроект в случае его принятия вступит в силу с 1 января 2028 года.

В регионах Дальнего Востока с 2017 года действует механизм снижения энерготарифов до общероссийского уровня благодаря надбавке к цене на мощность для оптовых потребителей ценовых зон (первая - европейская часть России и Урал, вторая - Сибирь). Субсидии направляются в бюджеты регионов Дальнего Востока, которые распределяют их гарантирующим поставщикам и энергосбытовым компаниям. Механизм не затрагивает население, нагрузку оплачивают только промышленники.