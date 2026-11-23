Замглавы МИД РФ заявил о настрое на совместную работу с Оманом

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Россия настроена на совместную работу с Оманом по широкому комплексу многопланового сотрудничества и в целях укрепления стабильности на Ближнем Востоке, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко.

"Подтверждаем заинтересованность в совместной работе на благо народов наших стран, а также в целях укрепления мира и стабильности на Ближнем Востоке", - сказал Борисенко, выступая на мероприятии, посвященном Национальному дню Омана в Москве.

По словам замглавы МИД, накопленный опыт сотрудничества между двумя странами позволяет "строить общие планы по продвижению всего комплекса многопланового сотрудничества".

"Сегодня, когда многие регионы мира переживают сложные кризисные ситуации, Оман остается территорией стабильности и устойчивого развития. Более того, сам оказывает эффективное содействие в урегулировании конфликтов как на ближневосточном пространстве, так и за его пределами", - также указал Борисенко.

В свою очередь, посол султаната в России Хамуд Бен Салем Аль Тувайх отметил, что взаимодействие между султанатом и Россией "привело к ощутимому прогрессу в торговле, инвестициях, энергетике, транспорте, туризме, культуре, науке, технологиях, а также к расширению сотрудничества в области продовольственной безопасности, логистики, развитию туристических связей, прямым контактам и культурному академическому обмену".