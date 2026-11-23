Пять человек ранены в результате атак БПЛА в Брянской области

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о пяти пострадавших в результате атак украинских БПЛА на регион в понедельник.

"В результате удара украинского дрона загорелся жилой дом в п. Белая Берёзка Трубчевского района. Ранен 64-летний хозяин дома", - написал Ковальчук в мессенджере Мах.

Также украинский беспилотник атаковал пассажирский микроавтобус в поселке городского типа Климово, ранения получили две пассажирки и водитель автобуса.

Вблизи села Картушин Стародубского района украинский дрон атаковал движущийся гражданский автомобиль. Водитель получил многочисленные ранения. Мужчина доставлен в больницу.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь и назначено лечение, отметил губернатор.