Совкомфлот по итогам 2026 года ждет положительные результаты по МСФО

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - "Совкомфлот" по итогам 2026 г. ожидает рост финансовых показателей по МСФО по сравнению с прошлым годом, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор СКФ Игорь Тонковидов в кулуарах форума "Транспортная неделя - 2026".

"Мы ожидаем положительные результаты по итогам года", - сказал Тонковидов, отвечая на вопрос о прогнозе по чистой прибыли, выручке и EBITDA.

Глава "Совкомфлота" не стал комментировать вопрос о возможной выплате промежуточных дивидендов в 2026 г.

"Совкомфлот" в пятницу опубликовал финансовые результаты по МСФО за девять месяцев. Показатель EBITDA составил $836 млн, что в 2,1 раза больше показателя аналогичного периода 2025 г. Скорр. чистая прибыль (база для дивидендов) составила $396 млн по сравнению с $8 млн скорр. чистого убытка годом ранее. "Совкомфлот" за девять месяцев получил $1,261 млрд выручки в тайм-чартерном эквиваленте (ТЧЭ), что в 1,65 раза больше, чем в январе-сентябре 2025 г. Компания подтвердила приверженность цели по выплате годовых дивидендов на уровне не менее 50% от скорр. годовой прибыли по МСФО в рублях.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,5%, квазиказначейский пакет - около 1,7%. РФ принадлежит 82,8%.