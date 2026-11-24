Совкомфлот ожидает высоких ставок на рынке танкерных перевозок в 2027 году

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Фрахтовые ставки на российском и международном рынках танкерных перевозок в следующем году останутся высокими, сообщил "Интерфаксу" глава "Совкомфлота" Игорь Тонковидов в кулуарах форума "Транспортная неделя - 2026".

"Мы ожидаем, что в течение 2027 г. ставки фрахта на глобальном и российском рынках останутся высокими", - сказал Тонковидов.

Глава "Совкомфлота" отметил разницу российского и международного рынков танкерных перевозок - они взаимосвязаны, но напрямую не коррелируют.

"Мы перевозим четверть российского энергетического экспорта", - сказал топ-менеджер.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота.