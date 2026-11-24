Совкомфлот продолжит круглогодичные перевозки по Севморпути

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Работа по обеспечению круглогодичных морских перевозок на всем протяжении Северного морского пути, включая его восточный сектор, будет продолжена в зимнюю навигацию 2026-2027 гг., сообщил "Интерфаксу" генеральный директор СКФ Игорь Тонковидов в кулуарах форума "Транспортная неделя - 2026".

"По экспериментальным рейсам точную дату пока сказать сложно, но они пройдут в самые тяжелые для навигации месяцы - это февраль, март, апрель", - сказал Тонковидов.

По его словам, точных дат пока нет, так как это зависит от расписаний грузовых партий.

Топ-менеджер подчеркнул, что раньше в этот период в восточном направлении по Севморпути такие рейсы без ледокола никогда не осуществлялись.

Тонковидов напомнил, что последний экспериментальный рейс, расширяющий границы навигации по Севморпути на восток, начался в январе и закончился в феврале.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота.