"Совкомфлот" до конца 2027 года рассчитывает получить еще два серийных СПГ-газовоза

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - "Совкомфлот" до конца 2027 г. рассчитывает принять в состав флота еще два СПГ-газовоза, заявил генеральный директор СКФ Игорь Тонковидов.

"В самое ближайшее время ждем со "Звезды" третье судно этой серии - "Петр Столыпин". Еще два новых газовоза рассчитываем получить до конца 2027 года", - сказал Тонковидов в интервью газете "Коммерсант".

"Совкомфлот" до конца 2026 г. рассчитывает принять в эксплуатацию "Петр Столыпин", в настоящее время СПГ-газовоз проходит ходовые испытания, докладывал Тонковидов премьер-министру Михаилу Мишустину на форуме "Транспортная неделя 2026" на прошлой неделе.

Президент России Владимир Путин в сентябре во время визита на судоверфь "Звезда" осмотрел построенный танкер-газовоз "Петр Столыпин" для проекта "Арктик СПГ-2".

"Петр Столыпин" - ледокольное судно класса Arc7, предназначенное для круглогодичной работы на Северном морском пути, - может самостоятельно преодолевать лед толщиной более двух метров. Танкер-газовоз имеет высокий экологический класс. При транспортировке СПГ образуется отпарной газ, который используется как топливо для судовой энергетической установки. Дизельное топливо используется в качестве запального и резервного.

Серия из пяти ледокольных танкеров Arc7 - это первые газовозы, строящиеся в России для проекта "Арктик СПГ-2". Головное судно серии "Алексей Косыгин" уже перевозит сжиженный природный газ по Севморпути, второй - "Константин Посьет" передан заказчику летом.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота.