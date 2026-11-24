Онлайн-запись на ЕГЭ открылась в 53 регионах РФ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Записаться на сдачу Единого государственного экзамена можно онлайн через Единый портал государственных и муниципальных услуг ("Госуслуги") в 53 регионах РФ, сообщает во вторник пресс-служба Минцифры России.

"Выпускники могут выбрать предметы, по которым будут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ), на "Госуслугах". Подать заявление нужно до 1 февраля. Определиться с экзаменами поможет сервис "Подбор вуза". В нём можно выбрать направление обучения, найти вузы с нужной специальностью и узнать, какие предметы ЕГЭ потребуются для поступления", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что сервис записи на ЕГЭ запустили на "Госуслугах" в прошлом году в 20 пилотных регионах, а в этом году он доступен уже в 53 регионах.

На сдачу экзамена могут записаться выпускники этого года и экстерны, выпускники прошлых лет, а также студенты колледжей и учащиеся иностранных школ, которые уже получили среднее общее образование или завершат его в этом учебном году, уточнили в Минцифры.

Подать заявление могут как сами участники, для чего потребуется подтверждённая учётная запись на "Госуслугах", так и родитель или законный представитель за несовершеннолетнего ребёнка.

"Люди с ограничением по здоровью и выпускники колледжей вместо ЕГЭ могут выбрать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) или сочетать обе формы экзаменов. При подаче заявления им будет доступен выбор формы экзамена", - сообщили в пресс-службе Минцифры.

По проекту приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, проведение досрочного периода ЕГЭ планируется с 19 марта по 19 апреля 2027 года, основного периода - с 1 июня по 9 июля 2027 года, а дополнительного периода - с 3 по 24 сентября 2027 года.