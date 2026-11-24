Военные РФ сообщили о взятии под контроль Барвиновки в Запорожской области

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль село Барвиновка Запорожской области, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Барвиновка Запорожской области", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, в ходе боёв войсками группировки "Восток" в течение суток нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Коломийцы, Гавриловка, Зеленая Долина Днепропетровской области, Новотроицкое, Желтая Круча, Веселое и Счастливое Запорожской области.

"ВСУ потеряли свыше 205-ти военнослужащих, бронетранспортер и три автомобиля", - говорится в сводке.