Защита осужденного за копирование архивных документов уральца обжалует приговор

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Защита Юрия Коновалова, екатеринбургского генеалога, с которого суд 23 ноября взыскал 63 млн рублей за копирование и публикацию архивных документов, планирует обжаловать приговор, сообщил "Интерфаксу" защитник Коновалова Олег Евстигнеев.

"Считаем приговор незаконным и необоснованным. В связи с этим будем обжаловать (решение суда - ИФ)", - сказал он.

По данным местных СМИ, Коновалов - уральский историк-генеалог и краевед из Екатеринбурга, а также основатель Уральского историко-родословного общества.

Ленинский райсуд Екатеринбурга вынес Коновалову приговор по делу о причинении имущественного ущерба в особо крупном размере. Суд установил, что он, будучи пользователем читального зала Государственного архива Свердловской области, заказывал у сотрудников архивные дела, документы, печатные издания в электронном виде на компакт-дисках и копировал их на свой ноутбук. За это мужчина получил два года ограничения свободы. Также суд взыскал с него в пользу учреждения имущественный ущерб в размере 63 млн рублей.