Электроснабжение Крыма временно ограничат на 30% из-за противоаварийных работ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Электроснабжение Крыма ограничат на 30% со среды в связи с проведением противоаварийных работ, сообщил глава республики Сергей Аксенов во вторник.

"В связи с проведением противоаварийных работ на территории Республики Крым начиная с 25 ноября на период не более 10 дней будет ограничена подача электроэнергии. Снижение мощности на 30% запланировано с 8:00 до 21:00. Пик отключений - с 12:00 до 15:00", - написал Аксенов в своем канале в Max.

По его словам, в ночное время - с 21:00 до 8:00 - ограничения вводится не будут. Графиков отключений нет, но распределять электричество по муниципалитетам намерены равномерно.

"Социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме", - подчеркнул Аксенов.

С 24 октября власти Крыма и Севастополя несколько раз сообщали, что в регионах вводятся ограничения на подачу электроснабжения из-за аварий на сетях за пределами Крымского полуострова.