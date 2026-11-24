Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла в РФ на 15% за неделю

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В России по итогам прошлой недели зарегистрировано более 698 тыс. случаев заболеваний гриппом, ОРВИ и коронавирусом; отмечается рост заболеваемости на 15% по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в Роспотребнадзоре.

"На 47-й неделе 2026 года зарегистрировано более 698 тыс. случаев заболеваний (ОРВИ, гриппом и COVID-19). По итогам прошедшей недели отмечается рост заболеваемости на 15% по сравнению с предыдущей. Увеличение показателей происходит преимущественно за счет детей школьного возраста", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора во вторник.

Заболеваемость гриппом также выросла в два раза, однако пока сохраняется на низком уровне. Увеличилась доля госпитализированных с гриппом, отметили в ведомстве.

По результатам вирусологического мониторинга преобладают вирусы негриппозной этиологии, на долю которых приходится 70,7% выявленных случаев. Среди них риновирусы составляют 29,4%, вирусы парагриппа – 14,9%. Одновременно отмечается увеличение доли вирусов гриппа – до 29,3%, среди выявленных штаммов – A(H1N1), A(H3N2), B и C, уточнили в Роспотребнадзоре.