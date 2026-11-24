Минобороны РФ заявило о плановом полете самолетов Ту-160 над Японским морем

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Российские стратегические самолеты Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила около 10 часов", - говорится в сообщении.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили в российском военном ведомстве.

По его данным, на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-30см Воздушно-космических сил России", - сообщили в Минобороны РФ.

По информации министерства, экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей.

Согласно официальным данным, стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.