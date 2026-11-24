Дума отклонила идею отказаться от учета износа транспортных средств при выплатах в ОСАГО

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы РФ не поддержали идею внесения в закон об ОСАГО поправок, которые устраняют учет износа транспортных средств при расчете возмещения по обязательной "автогражданке". Правовое управление аппарата Совета Федерации подготовило отрицательное заключение на этот законопроект, разработанный законодательным собранием Республики Карелия.

Авторы поправок исходили из того, что максимальный размер страховой суммы, в пределах которой страховщик обязан возместить потерпевшему причиненный имуществу вред (лимит страхового возмещения - 400 тыс. рублей), потерпевший, получивший страховое возмещение в размере, рассчитанном с учетом износа (который по закону об ОСАГО достигает 50%) "вынужден инициировать дополнительные судебные разбирательства для получения полного возмещения, а виновник – нести дополнительные судебные и финансовые издержки".

Предлагаемое законопроектом регулирование, по мнению его разработчиков, должно "существенно снизить количество судебных споров, связанных с взысканием разницы между страховым возмещением и фактическим размером ущерба, а также обеспечить более справедливое распределение ответственности между страховщиком и причинителем вреда".

Как отмечается в проекте заключения правового управления Совета Федерации на эту инициативу, реализация предлагаемых поправками изменений "негативно отразится на сбалансированности интересов страховщиков и страхователей и повлечет за собой необходимость адекватного повышения страховых тарифов, следствием чего станет существенное удорожание полисов ОСАГО, и при этом не приведет к значимому снижению количества судебных споров".

Кроме того, в заключении отмечается, что "законопроект, предусматривающий аналогичные изменения" в закон об ОСАГО, "ранее рассматривался Государственной Думой и был отклонен".