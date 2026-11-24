Российские суды чаще стали отказывать в списании долгов гражданам-банкротам

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Российские суды в январе-июне 2026 года отказали в списании долгов по итогам завершения процедуры банкротства 3842 физлицам и индивидуальным предпринимателям (ИП), тогда как за весь 2025 год такие отказы получили 3878 должников, свидетельствует опубликованная судебным департаментом при Верховном суде (ВС) РФ статистика за первые шесть месяцев 2026 года.

Согласно опубликованным данным, общее количество отказов увеличилось в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда суды отказали в списании долгов 1655 гражданам и ИП. Доля отказов составила 1,52% в числе завершенных процедур, годом ранее в аналогичный период - 0,87%.

Всего суды признали банкротами в рассматриваемый период 278,5 тыс. граждан и 1849 ИП, завершено конкурсное производство было в 251,4 тыс. и 1167 дел соответственно. Годом ранее в аналогичный период: стали банкротами 261 тыс. граждан и 1525 ИП, процедура была завершена в отношении 190 тыс. физлиц и 942 ИП.

Чаще всего - в 2430 случаях в первом полугодии 2026 года - отказы судов были связаны с тем, что при возникновении или оплате долга гражданин или ИП действовал незаконно. В 1305 делах должник не предоставил необходимые сведения или раскрыл недостоверные данные финансовому управляющему или суду. В 107 случаях должники были привлечены к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство, что тоже является основанием не списывать задолженность.

Совокупный долг граждан в завершенных в январе-июне 2026 года процедурах составил 369,05 млрд рублей (годом ранее в аналогичные месяцы - 241,36 млрд рублей), у ИП - 11,39 млрд рублей и 6,14 млрд рублей соответственно.

По итогам завершения процедур банкротств граждан кредиторам вернулось 25,18 млрд рублей (6,82%), а ИП - 1,89 млрд рублей (16,6%), говорится в опубликованных данных.