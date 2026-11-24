Путин назначил вице-премьера Никитина своим спецпредставителем по МТК "Север-Юг"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера РФ Андрея Никитина специальным представителем по развитию международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг".

Соответствующий указ опубликован на портале публично-правовой информации.

Ранее эту должность занимал бывший вице-премьер, а ныне вице-спикер Госдумы Виталий Савельев, который этим же указом освобожден от обязанностей спецпредставителя.

МТК "Север - Юг" связывает север Европы с государствами Персидского залива и Индийского океана через Россию, Кавказ и Центральную Азию. Соглашение о создании этого мультимодального коридора было подписано в 2000 г. между Россией, Ираном и Индией, сейчас его участниками являются 12 стран. Коридор включает в себя три направления: западное - по западному берегу Каспия, восточное - соответственно, по восточному, транскаспийское - через Каспийское море.