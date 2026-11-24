Челябинский облсуд отправил в колонию подростка, ранившего сверстника из ракетницы

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Апелляционная инстанция Челябинского областного суда ужесточила приговор подростку, выстрелившему из ракетницы в лицо ровеснику, сообщила прокуратура региона.

В Челябинске в сентябре 2025 года подросток подошел на улице Южноуральская подошел к 16-летнему знакомому по школе и выстрелил ему в глаз из сигнальной ракетницы ПУ-3 "Сигнал охотника", установил суд. Потерпевший получил травму левого глаза с нарушением остроты зрения, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью, отмечает прокуратура.

"Подросток вину в совершении преступления не признал, не оспаривал факт выстрела в глаз потерпевшему, однако настаивал, что не знал о том, что ракетница заряжена, поскольку перед выстрелом забрал ее из рук своего друга", - говорится в сообщении.

Тракторозаводский районный суд Челябинска в сентябре признал подростка виновным в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст.213 и ч.2 ст.111 УК ) и приговорил к 4 годам условно.

Гособвинитель оспорил этот приговор и попросил для подсудимого реальный срок. Адвокат же просил переквалифицировать действия его подзащитного на ч.1 ст.118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

"Апелляционная инстанция областного суда согласилась с доводами прокурора, приговор изменила (...) и направила осужденного для отбывания наказания в воспитательную колонию на 4 года", - говорится в сообщении.