Госдума разрешила выпускать мальков лосося за пределами рыбоводных участков

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 1203157-8, который разрешает рыбоводным хозяйствам Дальнего Востока выпускать выращенную молодь тихоокеанского лосося не только на рыбоводном участке, но и в реки и водоемы того же речного бассейна.

В парламент его в апреле внесло Заксобрание Камчатки.

Сейчас молодь лосося можно выпускать только в границах рыбоводного участка. Участки обычно находятся в нижнем течении рек, в 40-60 км от рыбоводных заводов, поэтому мальков везут к месту выпуска на машинах. Как указывали авторы, при перевозке часть рыбы гибнет. Кроме того, у мальков сокращается путь по реке до моря, и шансов выжить становится меньше.

"При осуществлении пастбищной аквакультуры в отношении анадромных видов рыб (тихоокеанских лососей) выпуск объектов аквакультуры, относящихся к анадромным видам рыб (тихоокеанских лососей), осуществляется в водные объекты речного бассейна Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, в котором расположен рыбоводный участок", - говорится в тексте принятого закона.

Итоговый текст принятого закона был доработан, изначально в первом чтении предлагалось разрешить выпуск в пределах реки, на которой стоит завод. В итоговой редакции место выпуска привязано к речному бассейну, где находится рыбоводный участок, и норма действует только для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

Вылавливать взрослую рыбу хозяйства, как и сейчас, смогут только в границах рыбоводного участка. Такая же поправка внесена в условия договора пользования рыбоводным участком: там указывается минимальный объем молоди, которую хозяйство обязано выпустить.

Специалисты Всероссийского института рыбного хозяйства, мнение которых приводится в пояснительной записке, считают такой подход наиболее разумным. Заводы находятся в верхнем и среднем течении рек, и чем длиннее путь малька до моря, тем лучше он приспосабливается к естественным условиям и тем больше шансов, что взрослая рыба вернется на нерест.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.