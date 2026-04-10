В Думу внесли законопроект, упрощающий выпуск молодого лосося в реки

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU Законодательное собрание Камчатского края внесло в Госдуму законопроект, меняющий порядок выпуска выращенного на рыбозаводах молодого тихоокеанского лосося в реки.

Сейчас закон обязывает выпускать выращенную молодь строго в границах рыбоводного участка. Однако, как указывают авторы, участки обычно расположены в нижнем течении в 40-60 км от самих заводов, где рыбу выращивают. Для выполнения норм действующего законодательства мальков приходится перевозить на специальных машинах к точке выпуска. Как говорится в пояснительной записке, такая перевозка приводит к гибели части рыбы, сокращает путь, который малек проходит по реке до моря, и в итоге резко снижает его шансы на выживание.

Законопроект предлагает разрешить выпуск мальков в любом месте в пределах реки, на которой расположен завод, в том числе прямо рядом с ним.

По мнению специалистов Всероссийского института рыбного хозяйства, которое приводится в пояснительной записке, это - наиболее разумный подход: заводы находятся в верхнем и среднем течении рек, и чем длиннее путь малька от точки выпуска до моря, тем лучше он приспосабливается к естественным условиям и тем больше шансов, что взрослая рыба вернется на нерест.

Авторы подчеркивают, что привязка к определенному месту выпуска имеет смысл для малоподвижных обитателей (моллюсков, водорослей), но не для лосося, который после выпуска все равно уходит в море.

По оценке разработчиков, принятие закона позволит увеличить популяцию тихоокеанского лосося и не потребует дополнительных расходов из бюджета.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.