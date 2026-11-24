Военно-Грузинскую дорогу в Северной Осетии закрыли для грузовиков

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Движение грузовиков временно приостановлено на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии до особого распоряжения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике во вторник.

"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс на выезд из РФ с 15:45 мск 24 ноября до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.