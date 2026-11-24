Х Всероссийский правовой диктант стартует 3 декабря

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Юбилейный Х Всероссийский правовой (юридический) диктант пройдет с 3 по 12 декабря, сообщили Ассоциации юристов России.

"Основная тематика вопросов будет посвящена Году единства народов России", - сказали в организации.

В этом году диктант будет состоять из трех блоков: "Базового", "Профессионального" и "Бизнес", в каждом участникам будет предложено ответить на 33 тестовых вопроса, включая видеовопросы от известных юристов, государственных и общественных деятелей. На прохождение выделяется 60 минут.

Организатором мероприятия выступает Ассоциация юристов России при поддержке ряда государственных и общественных организаций.

Принять участие в юридическом диктанте может любой желающий старше 14 лет после регистрации на сайте юрдиктант.рф.

Как отметили в АЮР, пройти тестирование можно не только на русском языке, но и на английском, китайском, арабском, испанском и португальском.

"После завершения диктанта каждый участник получит сертификат с указанием персонального результата. В 2025 году Всероссийский правовой диктант написали свыше 1,5 млн граждан, проживающих в России и за рубежом. Большинство участников (78%) – студенты, также в мероприятии приняли участие работники образования, науки, культуры, здравоохранения (9,3%), государственные служащие (2,4%), юристы (1,8%)", - рассказали организаторы мероприятия.