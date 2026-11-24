ВС РФ решил, что сделки за счет недоплаченных сумм налогов могут считаться легализацией денег

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Предметом легализации (отмывания) доходов могут быть недоплаченные в бюджет в результате налоговых преступлений суммы налогов, говорится в принятом во вторник постановлении пленума Верховного суда (ВС) РФ.

Утвержденный документ вносит изменения в постановление пленума ВС РФ от 2015 года №32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем".

В прежней редакции указывалось, что предметом преступлений о легализации (статьи 174 и 174.1 Уголовного кодекса РФ) являются деньги и имущество, незаконное приобретение которых является признаком конкретного состава преступления, например, хищения, получения взятки, а также вознаграждение за совершенное преступление и плату за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте.

Теперь постановление дополняется указанием, что к предмету упомянутых преступлений могут относиться и средства, сохраненные в результате уклонения от уплаты налогов. "К предмету преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, могут относиться <...> денежные средства в виде платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязанность по уплате которых не исполнена в результате совершения налоговых преступлений, в частности уклонения физического лица или организации от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, иных обязательных платежей", - говорится в документе.

До 2013 года в отношении преступлений по статьям 174 и 174.1 УК РФ налоговые преступления не признавались предикатными, то есть первичными, в результате которых получены средства или имущество, затем ставшие предметом следующего преступления. Однако закон N134-ФЗ эти изъятия убрал, и это осознанное законодательное решение, отметила судья ВС РФ Татьяна Ермолаева на заседании пленума.

"Таким образом, каких-либо оговорок, касающихся вида предикатных преступлений для инкриминирования легализации, действующий уголовный закон не содержит", - отметила она.

По ее словам, основной довод противников такой позиции сводится к тому, что при уклонении от уплаты налогов лицо ничего не приобретает, так как имущество останется в его собственности. "Такие аргументы не выдерживают критики. То, что денежные средства, подлежащие уплате в бюджет в виде налогов, но вопреки этой обязанности оставлены налогоплательщиком в своем распоряжении, являются тем самым незаконно приобретенными, не вызывает сомнений", - отметила судья ВС РФ.

Ермолаева напомнила, что Конституционный суд РФ в 1996 году указывал на отсутствие у налогоплательщика права распоряжаться по своему усмотрению той частью своего имущества, которая подлежит уплате в казну.