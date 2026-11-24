В I чтении принят проект об изменении управления ФРП для расширения поддержки промышленности

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, меняющий схему управления Фондом развития промышленности (ФРП), координацию которого осуществляет ВЭБ, цель изменений – расширить инструментарий поддержки проектов в этой сфере.

Законопроект "Об особенностях формирования имущества закрытого паевого инвестиционного фонда, используемого для оказания финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" (№19046-9) был внесен правительством в Думу в конце октября. Он предусматривает "создание дополнительных механизмов для госкорпорации ВЭБ.РФ и ФГАУ "Российский фонд технологического развития" (РФТР, юрлицо ФРП - ИФ), направленных на увеличение объемов поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности".

Организационно-правовая форма федерального государственного автономного учреждения, в которой сейчас функционирует РФТР, "ограничивает спектр доступных инструментов поддержки, что не позволяет в полной мере обеспечивать рост объема такой поддержки за счет привлечения частных инвестиций в промышленность", говорится в пояснительной записке. Проект предусматривает создание новой госкомпании – АО "Управляющая компания ФРП" (ее учредит ВЭБ и затем в течение 30 дней с момента вступления закона в силу передаст акции в собственность РФ). Эта УК будет осуществлять доверительное управление имуществом ЗПИФа "ФРП". За счет имущества ЗПИФа "на возвратной и возмездной основе может предоставляться финансовая поддержка субъектам деятельности в сфере промышленности, в том числе в форме займов", говорится в пояснениях к законопроекту.

Права акционера в отношении управляющей компании от имени государства будет осуществлять РФТР.

Законопроект предусматривает порядок внесения РФТР денежных средств, поступивших от возвратов по ранее выданным на поддержку промышленности займам, в бюджет РФ для дальнейшей передачи в виде новой субсидии в форме имущественного взноса в ВЭБ. Тот, в свою очередь, оплатит этими деньгами инвестиционные паи ЗПИФа. Плановые перечисления в доход бюджета составляют, согласно документу, 96,9 млрд руб. в 2027 г., 123,7 млрд руб. в 2028 г. и 106,2 млрд руб. в 2029 г., перечисления за пределами планового периода - 125,3 млрд руб.

"Реализация положений законопроекта позволит усилить координацию поддержки ключевых отраслей промышленности, за счет участия ВЭБ.РФ расширить масштабы поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности без увеличения прямого бюджетного участия в рамках государственной политики, обеспечив возможность финансирования инвестиционных проектов, включая проекты технологического лидерства, совокупным объемом не менее 1,2 трлн руб.", - гласит пояснительная записка. Нагрузка на бюджет при этом измениться не должна: сумма, направляемая на вознаграждение УК и субсидию на обеспечение займовой деятельности ФРП, будет соответствовать уровню текущих расходов федерального бюджета на обеспечение займовой деятельности ФРП с ежегодной индексацией на уровень инфляции.

Планируется, что закон в случае его принятия вступит в силу с 1 января 2027 года.

В начале ноября стало известно, что директор Фонда развития промышленности Роман Петруца назначен заместителем председателя ВЭБа, новую должность он будет совмещать с руководством ФРП.