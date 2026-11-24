"Калашников" продлил действие товарного знака Baikal в 45 странах до 2037 года

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Концерн "Калашников" продлил защиту товарного знака Baikal, принадлежащего входящему в концерн АО "Ижевский механический завод", в классе 13 МКТУ ("Оружие огнестрельное и боеприпасы") в 45 странах до 2037 года, сообщила пресс-служба "Калашникова".

"Свидетельство о продлении регистрации товарного знака № 2026/44 Gaz получено во Всемирной организации интеллектуальной собственности и будет действовать в ближайшие 10 лет - до 31 марта 2037 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что защита товарного знака будет действовать в Казахстане, Азербайджане, Армении, Грузии, Киргизии, странах Ближнего Востока и африканского континента, а также в Гонконге, Канаде и Индии.

По словам коммерческого директора Ижевского механического завода Олега Сапожникова, которые приводит пресс-служба, с 2021 года в страны, где продлена регистрация товарного знака, поставлено продукции более чем на 900 млн рублей.

В сообщении отмечается, что в настоящее время товарный знак Baikal зарегистрирован более чем в 50 странах мира, и этот список постоянно расширяется.