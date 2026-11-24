Путин поручил до конца года утвердить программу создания ЦОД в угледобывающих регионах

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Программа строительства центров обработки данных (ЦОД) в субъектах РФ, в которых развита добыча угля, должна быть утверждена до конца 2026 года. Соответствующее поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин по итогам рабочей поездки во Владивосток 2-3 сентября 2026 года.

Уточняется, что прежде всего, речь идет о Кемеровской области и Республике Саха (Якутия).

Также поручено обеспечить реализацию этой программы. Правительство должно представить соответствующий доклад до 15 января 2027 года, далее - один раз в год.

Правительству при участии субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), поручено также продлить до 2030 года меру поддержки в размере 1 млн рублей семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей на погашение ипотечных кредитов.

Еще одно поручение правительству РФ касается привлечения в ДФО научных и инженерных кадров.

"Утвердить программу привлечения в Дальневосточный федеральный округ научных и инженерных кадров в целях реализации проектов инновационных научно-технологических центров на период до 2036 года и обеспечить реализацию этой программы, предусмотрев ее финансирование за счет средств федерального бюджета и организаций - участников таких проектов, временное софинансирование оплаты труда привлекаемых специалистов и аренды жилья для них", - сказано в документе. Доклад по данному пункту нужно представить до 1 мая 2027 года.

Правительству РФ совместно c правительством Хабаровского края поручено принять меры по ускорению строительства автомобильного пункта пропуска через государственную границу на остров Большой Уссурийский, а также при участии заинтересованных организаций рассмотреть вопрос о развитии судоходства в Амурском бассейне внутренних водных путей.

Генпрокуратуре РФ поручено провести проверку соблюдения законодательства в ходе строительства автомобильного пункта пропуска через госграницу на о. Большой Уссурийский.

Фонду "Росконгресс" поручено к середине декабря этого года обеспечить проведение анализа и обобщение итоговых материалов Восточного экономического форума, прошедшего 1 - 4 сентября.