Населенные пункты в семи округах Чувашии остались без света из-за непогоды

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Непогода привела к аварийному отключению электроэнергии в ряде муниципальных округов Чувашии, сообщает республиканское министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в своем канале в Мах во вторник.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями - налипанием мокрого снега и порывами ветра до 18 м/с - в ряде населенных пунктов Чувашии происходят аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, по состоянию на 18:00 по московскому времени вторника отключения зафиксированы в Чебоксарском, Ибресинском, Янтиковском, Канашском, Моргаушском, Алатырском и Ядринском муниципальных округах республики.

В зоне отключения находятся 26 населенных пунктов, более 2,1 тыс. жилых домов, 3,8 тыс. жителей и 20 социально значимых объектов.

К восстановлению электроснабжения привлечены 18 аварийных бригад - 40 специалистов и 18 единиц техники.