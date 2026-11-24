Путин поручил принять меры для реализации проектов пяти ГЭС на Дальнем Востоке

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил принять "исчерпывающие меры" для реализации проектов строительства ГЭС и накопителей на Дальнем Востоке, а также утвердить план передачи "Россетям" сетевых объектов в регионе, сообщается в перечне поручений по итогам сентябрьской рабочей поездки главы государства на Дальний Восток, опубликованном на сайте Кремля.

Так, по первому вопросу речь идет о накопителях на 250 МВт и пяти ГЭС: Нижне-Зейской в Амурской области, Мокской и Ивановской в Бурятии, Канкунской в Якутии, а также Нижне-Ниманской в Хабаровском крае. По этому вопросу правительство должно представить доклад до 1 декабря 2027 года и далее докладывать ежегодно.

Кроме того, до февраля следующего года правительство должно сообщить о плане по передаче "Россетям" электросетевых объектов в регионе, которые сейчас принадлежат "РусГидро" в лице "ДРСК" и "Якутскэнерго".

Помимо этого, до декабря этого года кабмин должен представить доклад по теме энергоснабжения потребителей, которые реализуют проекты в регионе, предусмотрев для них возможность строительства собственной генерации. Также речь идет о возможности использования "импортных технологий". Особое внимание тут предлагается уделить снабжению проектов на Березовском железорудном и Ключевском золоторудном месторождениях в Забайкалье.

Также в поручениях нашла отражения и давняя тема внедрения принципа "бери или плати" в электросетевом комплексе с оплатой услуг "исходя из фиксированного отношения фактически оплачиваемой мощности к максимальной мощности", этот принцип пока предлагается внедрить для "вновь присоединяемых" потребителей с 1 января 2027 года (с рассмотрением вопроса о дальнейшем распространении на всех потребителей). Ранее сообщалось, что переход на принцип "бери или плати" может затронуть ЦОДы и майнеров, а также потребителей свыше 670 кВт в технологически изолированных электроэнергетических системах (такое предложение выдвигал вице-премьер Александр Новак - ИФ).

Поручения затронули и другие сферы ТЭК. Так, предлагается направлять на развитие Дальнего Востока средства из бюджета в объеме, эквивалентном 50% поступлений от налога на прибыль организаций при выполнении соглашения о разделе продукции на проекте "Сахалин-2".

Прогнозируемые потребности в электроэнергии регионов Дальнего Востока, в частности Якутии, Приморского и Хабаровского краев, к 2031 году оценивались в 700 МВт. По итогам 2025 года рост энергопотребления на Дальнем Востоке составил 4,8% при общем снижении по стране на 1,1%.

Пока не решен вопрос финансирования строительства ГЭС в регионе. "РусГидро" надеется, что решение по финансированию строительства ГЭС через механизм ДПМ (договор о предоставлении мощности) будет принято до конца 2026 г., говорил журналистам замгендиректора компании Роман Бердников в кулуарах ВЭФ-2026. В начале октября Минэнерго был опубликован проект постановления правительства об определении порядка привлечения и возврата инвестиций в строительство новых ГЭС и ГАЭС в рамках механизма ДПМ, но он еще не был принят.

Что касается передачи "Россетям" активов "РусГидро" в регионе, то вопрос обсуждается уже несколько лет. "РусГидро" отмечало, что считает правильным слияние "ДРСК" и "Якутскэнерго" с выделением этих структур для передачи. Компании нужно "избавиться" от этих активов также на фоне того, что Дальний Восток с 2025 года вошел в ценовую зону, а закон об электроэнергетике запрещает совмещение деятельности по генерации и передаче электроэнергии.