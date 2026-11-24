Столичные аэропорты усилили наземные службы для работы в непогоду

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В московских аэропортах "Шереметьево", "Внуково", Домодедово" и "Жуковский" задействовали дополнительный персонал для оперативного обслуживания рейсов во время снегопада, заявили в Росавиации во вторник.

"Для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы продолжают работать в усиленном режиме. Оснащены необходимыми силами и средствами для борьбы с последствиями непогоды", - говорится в сообщении агентства, размещенном в мессенджере Max.

Работа воздушного транспорта в московском регионе остается на особом контроле Минтранса, Росавиации и Ространснадзора, отметили в Росавиации.

Там уточнили, что, согласно данным на 21:00 мск, более чем на два часа задержаны пять рейсов. По метеоусловиям задержаны 17 рейсов.