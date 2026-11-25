Поезда дальнего следования задерживаются из-за непогоды в Рязанской области

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Московская железная дорога (МЖД) сообщила о задержке поездов дальнего следования из-за непогоды в Рязанской области.

"Из-за ухудшения погодных условий и падения деревьев на линии электропередач на участке Денежниково - Хрущево в Рязанской области в пути задерживаются поезда дальнего следования южного направления", - говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Время отставания от графика составляет до четырех часов.

Также в пути задерживается пригородный поезд №6309/6308 сообщением Ряжск - Рязань.

На месте работает бригада энергетиков. Задействованы все необходимые силы и средства для устранения последствий непогоды, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что сильный мокрый снег и ветер нарушили энергоснабжение в населенных пунктах в 11 муниципальных образованиях Рязанской области. В устранении последствий стихии задействованы 160 человек и 80 единиц спецтехники.