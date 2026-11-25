Два человека пострадали при атаках БПЛА на Брянскую область

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке беспилотников на поселок Суземка и село Новый Ропск, пострадали два человека, есть повреждения инфраструктуры.

"В результате удара двух украинских дронов-камикадзе по поселку Суземка ранен 78-летний местный житель. Повреждены окна ледового дворца и три машины, припаркованные около спортивного объекта. В селе Новый Ропск Климовского района ранение получил 75-летний мужчина", - написал Ковальчук в своем канале в Мах в среду.

Он добавил, что за сутки в регионе уничтожили 15 беспилотников самолетного типа.