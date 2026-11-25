Лавров возложил цветы к Вечному огню в Гомеле

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров возложил цветы к Вечному огню в Гомеле. В церемонии также принял участие глава МИД Белоруссии Максим Рыженков и представители местных властей.

Мемориал "Вечный огонь" посвящен советским воинам и подпольщикам, здесь захоронено 28 человек, погибших в 1943-1944 годах в боях против немецко-фашистских захватчиков.

Лавров находится в Гомеле для участия в работе совместной Коллегии МИД России и Белоруссии.

Помимо заседания коллегии министерств иностранных дел России и Белоруссии, Лавров также проведет переговоры со своим белорусским коллегой.