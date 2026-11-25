Экс-министр строительства Рязанской области осужден на 12 лет за коррупцию

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Советский районный суд Рязани признал бывшего министра строительного комплекса региона Дмитрия Василевского виновным в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в своем канале в мессенджере Мах в среду.

Установлено, что фигурант, занимая должность министра строительного комплекса, в 2023-2024 годах получил лично и через посредника 22 млн рублей от представителя коммерческой фирмы, осуществляющей строительство многоквартирного жилого дома и объекта социального назначения. Деньги передавались за беспрепятственную приемку выполненных работ со стороны заказчика.

Кроме того, чиновник пытался получить 50% прибыли по муниципальному контракту на строительство объекта культуры от представителя другой коммерческой фирмы. Однако преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Также, по материалам уголовного дела, злоумышленник, злоупотребляя служебным положением, препятствовал реализации ряда государственных контрактов.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил Василевскому наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 115 млн рублей с лишением права занимать должности в государственных органах на срок 10 лет", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с экс-министра в доход государства более 49 млн рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.