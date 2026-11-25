В Кремле заявили о недопустимости размещения иностранных контингентов на Украине

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Для России неприемлемо размещение каких-либо иностранных контингентов на территории Украины, заявили в Кремле.

"Это то, что абсолютно недопустимо и неприемлемо для российской стороны. Размещение каких-либо иностранных контингентов на территории Украины - и это неоднократно говорилось на разных уровнях, в том числе и президентом Путиным", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, который предложил ввести войска НАТО на Украину.

"Мы знаем Бориса Джонсона, знаем о его деструктивной роли. Это тот человек, который помешал остановиться войне (на Украине - ИФ) в 2022 году и который сохраняет свой далеко не мирный настрой, мягко говоря", - заявил Песков.

При этом он подчеркнул, что в России знают, что "неоднократно и из европейских столиц, и из Брюсселя, к нашему сожалению, звучали слова о планах по размещению воинских контингентов (на территории Украины - ИФ)". "Еще раз могу повторить, это то, что абсолютно неприемлемо", - заявил пресс-секретарь президента РФ.