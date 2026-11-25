Лавров заявил о необходимости понять, какую роль Европа хочет играть в переговорах по Украине

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Москва исходит из того, что сначала нужно понять, какую роль Европа хочет играть в переговорах по Украине, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы исходим из того, что мы сначала должны понять, какую роль Европа собирается играть на переговорах: если цели, которые она перед собой ставит, изложенные вот в процитированных мною заявлениях о том, что только НАТО и Евросоюз будут определять европейскую архитектуру и что нельзя допустить удовлетворения российских интересов, то зачем вести такие переговоры", - сказал он на пресс-конференции в Гомеле.

Лавров напомнил, что некоторое время назад стало известно, что европейцы "согласовали какую-то команду, имея в виду Францию, Германию, Британию, Италию, Польшу, представителей Евросоюза и НАТО - это уже семерка получается": "И вот они публично сказали, что эта семерка должна внедриться в процесс переговоров, который вот сейчас возобновился с участием России, США и Украины в Абу-Даби".

"Поэтому мы попросили представителей европейских стран, чтобы они подъехали к нам или каким-то другим образом изложили свою позицию. Они говорят: нет, мы ничего не хотим вам излагать, мы хотим сразу сесть за стол переговоров. Но с такими манерами и с такими намерениями они сядут за стол переговоров, и тут же положат ноги на этот стол переговоров. Нам этого не надо", - сказал Лавров.