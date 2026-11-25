Лавров назвал несерьезным подход Еврокомиссии к украинскому кризису

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Заявления Еврокомиссии по украинскому кризису подтверждают несерьёзность подхода Брюсселя к этому вопросу, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По проблеме переговоров вокруг украинского кризиса никогда не было контактов с Еврокомиссией. Еврокомиссия регулярно делает какие-то заявления, но то, что это не сопровождается никакими предложениями конкретными по дипломатическим каналам, направленными российской стороне, мне кажется, подтверждает несерьезность подхода Брюсселя, в частности Еврокомиссии, которая занимается мегафонной дипломатией", - сказал он на пресс-конференции в Гомеле.

Так, Лавров отметил, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, "что никто не намерен консультироваться с российской стороной по поводу того, каким должен быть европейский аспект предстоящих переговоров".

Он продолжил, что глава дипломатии ЕС "Кая Каллас, она пока еще занимает соответствующую должность, поэтому ее заявление также необходимо учитывать, она заявила, что в Европе уже есть архитектура безопасности - это НАТО и Европейский союз, и не надо никому пытаться эту архитектуру переделывать. А задача главная - интегрировать Украину в НАТО и в Европейский союз".

"И она также добавила, что Евросоюз не должен допустить урегулирования, которое учитывало бы интересы российской стороны. Поэтому цену той позиции, которую озвучивают европейцы, мы хорошо знаем", - подчеркнул Лавров.