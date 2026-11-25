Лавров уверен, что в Евразийской хартии многообразия должны быть общеприемлемые принципы урегулирования

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Евразийской хартии многообразия и многополярности должны быть отражены общеприемлемые принципы урегулирования конфликтов на континенте, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Этот документ посвящен не конкретным кризисным ситуациям, не конкретным конфликтам, а выработке общеприемлемых для всех стран континента принципов урегулирования проблемных ситуаций", - сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Белоруссии по итогам заседания коллегии МИД двух стран.

Так министр прокомментировал вопрос журналиста о том, станет ли урегулирование вокруг Украины отдельным треком хартии или же его параметры будут встроены в общую логику документа.

Лавров отметил, что украинский вопрос - не единственный на континенте, "на евразийском континенте есть немало не менее сложных проблем". Среди них министр назвал Ближний Восток, ситуацию вокруг Ирана и, в целом, Аравийского полуострова, проблему Палестины, территориальные споры в Юго-Восточной Азии, Тайваньский пролив и Южно-Китайское море.

Лавров подчеркнул, что каждая проблемная ситуация "имеет собственную специфику", поэтому "под одну гребенку не получится работать, но во всех этих случаях есть и общие подходы, которые неизбежно должны применяться".

"Прежде всего упомяну необходимость обращения к первопричинам кризисных ситуаций. Это принципиальнейший вопрос, который применим и к украинскому кризису, и к ситуации вокруг Палестины, в Персидском заливе, практически к любой ситуации этот принцип применим", - сказал Лавров.