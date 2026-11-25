Три человека погибли, двое ранены в ЛНР в результате атак ВСУ за сутки

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали 13 муниципалитетов Луганской Народной Республики, в результате ударов погибли три человека, еще двое получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его данным, в Краснодонском муниципальном округе был нанесен удар по "Газели", в результате которого пострадал 24-летний экспедитор. "Врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти не удалось", - написал Пасечник в своем канале в Max.

Также на участке автомобильной дороги Марковка - Луганск БПЛА ВСУ атаковал легковой автомобиль. "В результате удара погибли мужчина и женщина", - уточнил Пасечник.

По его данным, в Лисичанске ВСУ атаковали служебный автомобиль медицинского учреждения, в результате чего ранены двое его сотрудников, им оказана медицинская помощь.

"Всего за сутки под огнем противника оказались 13 муниципалитетов. Повреждены транспортные средства, объекты энергетической, коммунальной и гражданской инфраструктуры", - отметил он.

"Системами ПВО и силами МОГ над территорией республики уничтожено порядка 180 воздушных целей". - добавил глава ЛНР.