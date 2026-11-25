Путин поблагодарил султана Брунея за сотрудничество в сфере обороны

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поблагодарил султана государства Бруней-Даруссалам Хассанала Болкиаха за сотрудничество в вопросах повышения обороноспособности и безопасности, в том числе это связано с деятельностью военно-морского флота России.

"Вопросы, связанные с повышением обороноспособности, с безопасностью, тоже находились всегда и находятся в центре нашего внимания. Мы вам благодарны за сотрудничество в этой сфере, в том числе это связано и с деятельностью военно-морского флота Российской Федерации", - сказал Путин в начале переговоров с султаном Брунея в среду.

Он подчеркнул: "По итогам сегодняшней встречи, по итогам вашего государственного визита мы напишем декларацию о выведении наших отношений на более высокий уровень, на уровень стратегического партнерства".

Президент РФ отметил устойчивые двусторонние связи в области гуманитарных контактов, в том числе в сфере культуры и образования. "Мы готовы дальше двигаться по всем этим направлениям", - сказал Путин.

Кроме того, глава государства отметил, что двусторонний безвизовый режим "будет повышать и повышает не только туристический поток, но и прямые контакты между гражданами". "Хотел бы констатировать, что отношения развиваются по восходящей, мы этому очень рады", - подчеркнул Путин.

В свою очередь, султан Брунея выразил мнение, что переговоры в среду заложат основу для еще более продуктивного сотрудничества двух стран.

"И я думаю, что ваш визит в Бруней имел очень большое значение, и ваш будущий визит в Бруней, если он произойдет, будет для нас очень важным", - сказал султан.