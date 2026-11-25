Ушаков сообщил, что решения об участии европейцев в переговорах по Украине нет

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Никаких договоренностей о визите в Москву представителей Европы, так же как и об их участии в трехсторонних переговорах Россия - США - Украина нет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Пока нет договоренности о встрече в Москве с европейцами, как и нет решения об их участии в трехсторонних переговорах", - сказал Ушаков в интервью ИС "Вести".

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса", сказал, что российская сторона "ведет определенные рабочие контакты" с европейцами, но назвал эти контакты малорезультативными, а саму позицию Евросоюза по украинскому урегулированию - противоречивой.