Ушаков сообщил об обсуждении с европейцами их позиции по украинскому урегулированию

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В контактах с европейцами обсуждается не их подключение к переговорам по Украине, а их возможная позиция в случае подключения, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"У нас есть определенные контакты с представителями ряда европейских стран и держав", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он отметил, что в ходе этих контактов не обсуждается подключение европейцев к переговорам по Украине. "Этот вопрос как раз не обсуждается. Обсуждается возможная позиция европейцев, с которой они хотели бы участвовать в этих переговорах. Нам эту позицию хотелось бы прояснить", - отметил Ушаков